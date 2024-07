Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [4.07.2024]

Nicola poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie o decyzji dotyczącej powiększenia ust. Przed zabiegiem przeszła konsultację, gdzie wyjaśniła, jaki efekt chce uzyskać. Następnie otrzymała znieczulenie.

- Byłam zestresowana, ponieważ tak jak większość nienawidzę igieł i boję się bólu. Ale sam zabieg, muszę wam przyznać, wcale nie był tak bolesny. A ból był do przeżycia. Na filmie wygląda to dość drastycznie, ale są to tylko pozory - relacjonowała Nicola.