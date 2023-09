Nie chciał zostać ojcem, postanowił zabić. W Cerekwicy Starej pod Jarocinem 22-letni Eryk J. usiłował zabić byłą partnerkę w ciąży

- Jego motywacja i powzięty plan nie miał związku ze wskazywanym przez obronę uzależnieniem od gier komputerowych, a z jego życiem osobistym, które nie potoczyło się zgodnie z planem jaki sobie założył - mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Katarzyna Maciaszek. - Stopień społecznej szkodliwości czynów oskarżonego jest bardzo, bardzo wysoki. Oskarżony działał w sposób zaplanowany. Sam przyznał, że pomysł tego czynu zrodził się kilka tygodni wcześniej. Zbiegło się to z momentem, kiedy Natalia K. zwróciła się do niego, by zaczął się wreszcie interesować losem dziecka, może partycypować w kosztach związanych z ciążą. Poinformowała go również, że zamierza wystąpić z pozwem o alimenty i wyprawkę.