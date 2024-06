Nie każde dziwne zachowanie to fentanyl. Mężczyzna stał bez ruchu w centrum Poznania. Trafił na izbę wytrzeźwień. Okazało się, że choruje

- Najlepiej dzwonić pod numer alarmowy 112. Nie pozostawajmy obojętni - mówi Paterski w rozmowie z epoznan.pl. - Funkcjonariusze najpierw oceniają stan zdrowia tej osoby. Jeśli jest pod wpływem alkoholu, trafia do Izby Wytrzeźwień, bo może stwarzać niebezpieczeństwo dla siebie i innych. Jeśli nie jest pod wpływem alkoholu i nie ma przy sobie żadnych substancji niedozwolonych, ale może wymagać pomocy medycznej, wzywana jest karetka. To od decyzji załogi karetki zależy, czy taki człowiek jest zabierany do szpitala, na przykład na toksykologię.