Nie prowadziła pod wpływem narkotyków. Są wyniki badań kierowcy autobusu MPK, która gwałtownie zahamowała na skrzyżowaniu w Poznaniu

Jednodniowy proces Tomasza M. z Wągrowca. 44-latek został skazany na 9 lat więzienia za zabójstwo swojego szwagra

Jedna rozprawa wystarczyła, by w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok w sprawie morderstwa, do którego doszło w ubiegłym roku w Wągrowcu. Tomasz M. zabił swojego szwagra. Przyznał się do winy. - Chciałem go tylko nastraszyć, on się nadział na ten nóż – zeznawał w sądzie oskarżony. Mężczyzna został skazany na 9 lat pozbawienia wolności.