Nie przyniosą ci pecha! Te czarne koty ze schroniska w Poznaniu czekają na nowy dom. Zobacz zdjęcia

Adoptuj z głową. Jak przebiega adopcja?

Jeśli chcesz zaadoptować zwierzę, na początku umów się telefonicznie na wizytę w schronisku - 61 868 10 86.

Po przybyciu do schroniska udaj się do biura. Tu wypełnisz krótką ankietę przedadopcyjną, a potem porozmawiasz o psie lub kocie twoich marzeń z pracownikiem schroniska. Będzie chciał wiedzieć, jakie masz doświadczenia ze zwierzętami i jaki styl życia prowadzisz, by pomóc ci wybrać odpowiednie zwierzę.