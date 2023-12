Nie tylko Okrąglak! Ten budynek w Poznaniu ma kształt elipsy. Zobacz niezwykłe zdjęcia Chartowo Tower

Tak powstawał wieżowiec Chartowo Tower

Pozwolenie na budowę tego budynku uzyskano w 1999 roku, natomiast budowę rozpoczęto w 1996. Budowa trwała do 2000 roku. W 2003 roku pojawiła się plotka o rzekomym dużym odchyleniu budynku od pionu (nawet do 40 cm) i konieczności jego rozbiórki. Nadzór budowlany i przedstawiciel projektanta zdecydowanie temu zaprzeczyli, mówiąc, że jeśli było odchylenie, to małe (1,5 cm, a dopuszczalne to 6 cm) i naprawialne. Koszt budowy metra kwadratowego wyniósł około 3100 zł.