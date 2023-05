Nie żyje 40-latka poszkodowana w wypadku na drodze krajowej numer 25

Jak poinformował Ostrow24.tv do wypadku doszło w piątek 12 maja ok. g. 14.15 w miejscowości Kokanin Kolonia. Kierująca pojazdem kobieta zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z cysterną. Została zabrana do szpitala, jednak w wyniku obrażeń zmarła.