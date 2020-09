Nie żyje Anna Karbowniczak. Nasza dziennikarka z Chodzieży została potrącona przez samochód. Sprawca uciekł, szuka go policja

Ania pracowała w redakcji „Chodzieżanina”, „Głosu Wielkopolskiego” i NaszegoMiasto.pl 10 lat. W notce, którą ma każdy autor, napisaliśmy o niej:

Pisze o wszystkim, co jest ważne dla mieszkańców: zarówno o problemach i trudnych sprawach, jak również o tym, co cieszy. Śledzi „życie” powiatu chodzieskiego i dokumentuje je w swoich artykułach i na zdjęciach. Lubi, kiedy wokół dużo się dzieje, bo przecież bycie w centrum wydarzeń to żywioł każdego dziennikarza. A kiedy chce odpocząć - wtedy wsiada na rower i obserwuje powiat z perspektywy dwóch kółek. Ceni sobie to, że dzięki swojej pracy wciąż może poznawać kolejnych wspaniałych ludzi. W Chodzieży mieszka od urodzenia i niezmiennie kocha jej piękny krajobraz: zwłaszcza lasy i jeziora.