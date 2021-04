Nie żyje Piotr Ś. Znany czyściciel kamienic w Poznaniu nie zdążył odsiedzieć wyroku

Restauracja Góra i Dół w Kaliszu zamknięta po sobotnim nalocie policji i sanepidu

Kaliski sanepid wydał decyzję o zamknięciu w trybie natychmiastowym restauracji Góra i Dół. To konsekwencja sobotniej kontroli, w czasie której w lokalu przebywało 70 osób. To nie koniec kłopotów właściciela - jeśli usłyszy zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, będzie mu grozić do ośmiu lat więzienia.