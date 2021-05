Nie żyje profesor Tomasz Zagórski. Poznańska Akademia Muzyczna żegna wybitnego śpiewaka i pedagoga

Warta Poznań zawsze gra o coś - mówi trener Piotr Tworek przed niedzielnym meczem ze Śląskiem Wrocław

Dla Warty Poznań niemożliwe nie istnieje. Po remisie 1:1 w Szczecinie z Pogonią nadal jest w gronie zespołów rywalizujących o czwarte miejsce dające przepustkę do europejskich pucharów. W ostatnich dwóch kolejkach zmierzy się najpierw ze Śląskiem Wrocław (niedziela, 15 w Grodzisku), a potem na wyjeździe z Cracovią. Do odrobienia są dwa punkty. - Utrzymaliśmy się na pięć kolejek przed końcem ekstraklasy, za co wielki szacunek dla zespołu. Teraz jesteśmy w sytuacji, gdy możemy zrobić coś więcej i powalczymy o to - zapewnia szkoleniowiec Zielonych Piotr Tworek.