Niebezpieczny wypadek na drodze wojewódzkiej 434. Policja zatrzymała sprawcę Marta Jarmuszczak

Niedzielny wieczór na drodze wojewódzkiej 434 przyniósł dramatyczne wydarzenia. Kierowca opla corsy doprowadził do groźnego zderzenia, a następnie uciekł z miejsca wypadku. Policja szybko zareagowała, zatrzymując 29-latka. Zdarzenie to skutkowało obrażeniami ciała u kilku osób, w tym przetransportowaniem jednej z nich śmigłowcem do szpitala.