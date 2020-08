Niedziele handlowe 2020: czy w niedzielę 30 sierpnia 2020 roku sklepy będą otwarte? Sprawdź, kiedy zrobisz zakupy

To właśnie wtedy Polacy przypomnieli sobie wady zamknięcia sklepów w niedzielę. Obecnie aż 51 procent osób chciałoby, aby sklepy były otwarte w każdy dzień. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent – wynika z badania zleconego przez CBRE.

Z badania CBRE wynika, że 51 procent osób chciałoby powrotu możliwości robienia zakupów w niedzielę. Przeciwnego zdania jest co trzeci respondent, a 16 procent nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Co ciekawe, zarówno na wsi, jak i w miastach do 500 tys. mieszkańców odsetek Polaków, którzy chcą powrotu do handlowych niedziel, utrzymuje się na tym samym poziomie - ok. 50 procent.