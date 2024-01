Nie tak miał wyglądać ostatni sparing Lecha Poznań w tureckim Belek. W ostatnim meczu Kolejorza z Szachtarem Donieck z boiska z urazem musiał zejść kapitan Niebiesko-Białych - Mikael Ishak. Nie wiadomo, jak poważny jest uraz Szweda, jednak od razu po opuszczeniu placu gry udał się do szatni.

Do zdarzenia doszło w 24. minucie spotkania między Lechem Poznań a Szachtarem Donieck. Kolejorz, przegrywając 0:1 po trafieniu Oleksandra Zubkova, chciał jak najszybciej doprowadzić do wyrównania. Po jednym z dośrodkowań między bramkarzem Ukraińców, a walczącym Ishakiem, doszło do zderzenia obu zawodników. I tak jak Dmitro Ryznyk wstał o własnych siłach, tak kapitan Lecha potrzebował pomocy fizjoterapeutów. Po wstępnym sprawdzeniu stanu zdrowia Szweda postanowiono przeprowadzić zmianę. Za 31-latka na boisku ujrzeliśmy młodego Michała Gurgula.

Komentatorzy spotkania, rzecznik prasowy Lecha Maciej Henszel, oraz rzecznik prasowy rezerw Lecha Adrian Gałuszka poinformowali, że Ishak udał się od razu do szatni. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i czy Szwed zdoła się wyleczyć na ostatnią część przygotowań do rundy wiosennej. Poznaniaków po powrocie do Polski czeka jeszcze jeden sparing, a ich rywalem będzie Wisła Płock.

To nie pierwsza kontuzja Ishaka w sparingu

Mikael Ishak najwidoczniej nie ma szczęścia do spotkań z Szachtarem Donieck. W styczniu 2021 roku podczas sparingu, również w tureckim Belek, zremisował z Ukraińcami 1:1. W 14. minucie meczu Szwed również musiał przedwcześnie opuścić boisko. Kapitan Lecha zdołał wówczas powrócić do treningów przed wznowieniem sezonu 2020/21, jednak sztab szkoleniowy nie zdecydował się na to, aby Ishak zagrał w meczu z Górnikiem Zabrze (1:1).

Jeśli uraz jednego z najlepszych strzelców w tym sezonie okazałby się zbyt poważny, trenera Mariusza Rumaka czeka mały ból głowy. W takim przypadku na mecz z Zagłębiem Lubin od pierwszych minut z pewnością wyszedłby Filip Szymczak, który pokazał się z bardzo dobrej w sparingu z Mariborem, strzelając dwa gole.

