Niepożądane odczyny po szczepieniach na COVID-19 w Wielkopolsce. Jakie NOP-y, czyli poszczepienne skutki uboczne odnotowano u Wielkopolan?

Od 26 października 2021 r. do 25 listopada 2021 r. w Wielkopolsce odnotowano 25 przypadków tzw. NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych u osób, które otrzymały szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W zdecydowanej większości wystąpiły one u kobiet (17 przypadków). Co więcej, w znacznej części - u 20 przypadków - w tym okresie wśród Wielkopolan występowały łagodne objawy NOP-ów, takie, jak zaczerwienienie i krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia. Pozostałe pięć przypadków dotyczyło zdecydowanie bardziej poważnych dolegliwości. Zobacz w galerii, gdzie i kiedy odnotowano te rodzaje skutków ubocznych szczepień w Wielkopolsce.Zobacz dalej -->

Archiwum Polska Press