Niewygodny rywal na start sezonu dla Lecha Poznań. Kiedy mecz z Legią Warszawa? Przedstawiamy terminarz na sezon 2024/2025

- Zgodnie z naszą prośbą o przedstawienie uwag, kluby zgłosiły ponad 60 wniosków do swojego terminarza. Chcieliśmy, aby był on dostosowany do optymalnych okoliczności, a mamy świadomość, że niektóre stadiony pełnią rolę również obiektów kulturalnych, na których odbywają się m.in. koncerty. Braliśmy pod uwagę również remonty lub budowę obiektów, maratony, czy inne imprezy zewnętrzne. Uwzględnione zostały również uwagi, które zgłosiły kluby reprezentujące nas w europejskich pucharach. Sezon rozpoczniemy od meczów Mistrza Polski i jednego zespołu grającego w Lidze Konferencji. Chcemy, aby początek sezonu był naprawdę mocny. Rozgrywki startują przed II rundą kwalifikacji Ligi Mistrzów oraz Ligi Konferencji, dlatego nasze zespoły będą miały więcej czasu na przygotowanie – mówi Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.