Niezwykłe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w Poznaniu. Na dachu Przedszkola nr 121 na Strzeszynie. Zobacz zdjęcia

W miejskiej inauguracji roku szkolnego 2020/2021 wziął udział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Zaznaczył, że to będzie wyjątkowy rok szkolny, przebiegający w sanitarnym reżimie i podziękował dyrektorom poznańskich szkół i przedszkoli za przygotowanie nowego roku szkolnego.

- Dziękuję wszystkim dyrektorom poznańskich placówek oświatowych począwszy od przedszkoli po szkoły średnie, którzy wraz z wydziałem oświaty doprowadzili do tego, że rok szkolny w poznańskich szkołach i przedszkolach może rozpocząć się normalnie. Stworzyliśmy - w naszej ocenie - możliwe najbezpieczniejsze warunki. Na pewno mamy świadomość, że nikt z nas nie wie, jak ten rok będzie przebiegać. Naszym celem jest to, by nauka mogła się w jak największy stopniu odbywać w sposób tradycyjny, bo czym jest szkoła, czy przedszkole bez dzieci - podkreślił Mariusz Wiśniewski.