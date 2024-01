Nordic walking w woj. wielkopolskim. Gdzie warto iść w weekend 13 - 14 stycznia. 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. wielkopolskim da się uprawiać niemal wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania szlaków polecanych przez innych amatorów sportu. We współpracy z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Sprawdź, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim

Które szlaki nordic walking w woj. wielkopolskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 atrakcyjne ścieżki nordic walking w woj. wielkopolskim. Znajdź najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 13 stycznia w woj. wielkopolskim ma być od -4°C do -1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 36%. W niedzielę 14 stycznia w woj. wielkopolskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 15% do 24%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Morysin - dawne włości Potockich Początek trasy: Stawiszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Szymek84 poleca tę trasę na marsz

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru. Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Do Bochotnicy Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,42 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 504 m KazimierzDolny poleca tę trasę

Trasa prowadzi z kazimierskiego Rynku ulicą góry obok Kościoła farnego oraz Zespołu zamkowego. Do Bochotnicy schodzimy stromym zejściem po prawej mijając Ruiny dawnego Zamku. W Bochotnicy zobaczyć możemy także unikalny przekrój osadów geologicznych - tzw "Ścianka Pożaryskich". Do Kazimierza wracamy chodnikiem wzdłuż ulicy Puawskiej, która przechodzi w Bulwar Wiślany.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Początek trasy: Ostroróg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 102,65 km

Czas trwania marszu: 150 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podejść: 1 006 m

Suma zejść: 984 m JJ_Active poleca tę trasę na marsz

Szlak IV Dywizji Piechoty (Człopa - Nadarzyce) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Kolejny urolkiwy ale dosyć trudny technicznie szlak ponad 100 km. Nawigacyjnie nie jest tak źle w stosunku do mapy choć zdarzają się odstępstwa. Szlak nie da się obecnie przebyć w całości gdyż rozszerzono teren wojskowy zaraz za Narzycami przez który szlak przebiega. Przejazd tylko za zezwoleniem Komendanta WP z Nadarzyc. Oznakowanie akceptowalne choć po samych znakach raczej się szlaku nie przebędzie;) Ale znaki są i jest ich sporo o ile się idzie po szlaku. Szlak osadzony w realiach Wału Pomorskiego po drodze spotykamy pozostałości umocnień. Bardzo dużo odcinków trudnych technicznie do przebycia (dawno zapomniane pozarastane ścieżki głównie w okolicach jezior).

Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to aktywność, która może być uprawiana przez większość osób. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Może przynosić wiele korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Wielkopolska dla fanów nordic walking. Pomysły na wycieczki pełne wrażeń

Na wycieczki nordic walking po Wielkopolsce proponujemy szlak budowli i kościołów drewnianych. Podążając tą trasą, połączycie wędrówki ze zwiedzaniem mniej znanych, a wyjątkowo uroczych zabytkowych obiektów. Na szlaku zobaczycie m.in. śliczne drewniane kościoły w Wełnie, Potulicach czy Obornikach, zabytkowe wiatraki (np. w Osiecznej), unikalny pałacyk myśliwski w Antoninie, dwór w Koszutach, a nawet całe skanseny dawnej zabudowy drewnianej w Russowie i Dziekanowicach.

Jeśli szukacie ciekawej trasy niedaleko Poznania, zaplanujcie wycieczkę do rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko. Nawet nie musicie opuszczać stoicy Wielkopolski, by tam dotrzeć – rezerwat znajduje się na Morasku w północnej części Poznania, przez co świetnie nadaje się na niedługie weekendowe wycieczki. Jak wskazuje nazwa, główną atrakcją są tu kratery meteorytów sprzed 5 tys. lat. Wiele z nich zalała woda i dziś przypominają raczej nieduże okrągłe jeziorka, ale nich was to nie zmyli – ziemia rezerwatu usiana jest odłamkami meteorytów. Największy fragment kosmicznej skały, jaki kiedykolwiek tu znaleziono, waży 261 kg i jest oficjalnie najcięższym meteorytem, znalezionym kiedykolwiek w Polsce.