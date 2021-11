Nowa komenda policji w Wielkopolsce już otwarta. Kosztowała 76 milionów złotych [ZDJĘCIA]

Już nie Bydgoska 115, ale Bydgoska 117. W poniedziałek, 29 listopada, uroczyście otwarto nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Pile. Decyzja o budowie zapadła trzy lata temu. Dwa lata trwała budowa. W poniedziałek komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk symbolicznie przekazał klucz do nowej siedziby komendantowi powiatowemu podinsp. Marcinowi Kowalskiemu. Nowa komenda powstała w ramach kończącego się właśnie programu modernizacji policji. Od 2022 roku będzie kolejny program i aż 10 mld złotych na jego realizację. Nie tylko na policję, ale na wszystkie służby podległe MSWiA. W nowym programie również pojawia się Piła. Co konkretnie jest w planach polskiej policji?

- Utworzenie Centralnego Biura ds. walki z Cyberprzestępczością. Inwestycje w szkoły policji, również w Szkołę Policji w Pile, która potrzebuje nowej strzelnicy i stołówki. To także inwestycje w obiekty komend miejskich, powiatowych i komend rejonowych. Chcemy też budować nowe posterunki. To będą nie tylko nowe obiekty, ale także osiem etatów do każdego posterunku