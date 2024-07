Nowa organizacja ruchu i nowe przejścia dla pieszych na niebezpiecznych odcinkach w Poznaniu. To odpowiedź na zgłoszenia mieszkańców

- By uporządkować parkowanie w czasie imprez organizowanych na stadionie miejskim, a przede wszystkim by zapewnić swobodny przejazd pojazdom różnych służb, zmieniony został sposób parkowania na ulicach Świerzawskiej i Ptasiej. Miejsca postojowe wyznaczone zostały naprzemiennie. Ma to również ułatwić postój przyjeżdżającym w ten rejon w inne dni niż meczowe (lub koncertowe) - informuje ZDM.