Nowe przepisy prawa o ruchu drogowym wchodzą w życie - dotyczą pieszych i kierowców!

Wobec przyznania pieszym pierwszeństwa na przejściu prawo mówi, że kierowca zbliżający się do tego przejścia musi pamiętać o konieczności ustąpienia, więc zwalnia i zachowuje szczególną ostrożność, by być gotowym do zatrzymania się. Nowością wobec dotąd obowiązujących przepisów jest nakazanie kierowcy zwolnienia przed przejściem i ustąpienia nie tylko pieszemu na nim, ale też dopiero wchodzącemu na nie. Kierowca tym samym musi obserwować nie tylko jezdnię przed sobą, ale też okolice przejścia – chodnik, czy pobocze.

Najważniejsza nowa zasada dotycząca pieszych mówi, że będąc na przejściu dla pieszych, mają oni pierwszeństwo przed każdym pojazdem. Zachowują je też w sytuacji, gdy na to przejście dopiero wchodzą, z tym, że wtedy muszą jedynie ustąpić pierwszeństwa tramwajom. Czyli mogą wejść dopiero wtedy, gdy upewnią się, że na pasy nie wjeżdża właśnie tramwaj: mają być ostrożni nie tylko na samych pasach, zwłaszcza na torowisku, ale – i tu jest zmiana – także jeszcze przed wejściem na nie. Tramwaj ma bowiem bez porównania dłuższą drogę hamowania od samochodu i nie zatrzyma się błyskawicznie, by przepuścić pieszego – stąd ustawodawca w tym przypadku przypisał pierwszeństwo motorniczym.

Kolejna ważna zmiana związana z pieszymi dotyczy telefonów komórkowych, czy smartfonów, używanych na ulicy: pieszy nie może ich wykorzystywać na przejściu, lub wchodząc na przejście, bo jest to sprzeczne z nakazem zachowania szczególnej ostrożności. To efekt bardzo rozpowszechnionego zwyczaju prowadzenia rozmów przez telefon lub słuchania muzyki na ulicy i wchodzenia ze słuchawkami, lub z telefonem przy uchu na jednię czy torowisko. Taki pieszy zaabsorbowany telefonem nie słyszy i nie widzi zbliżających się pojazdów.

Bez jazdy na zderzaku

Z ostatniej zmiany nie będą zadowoleni kierowcy pewni siebie i lubiący agresywny styl jazdy na drogach ekspresowych i autostradach. Muszą bowiem zapomnieć o tzw. jeździe na zderzaku, czyli podjeżdżaniu na bardzo krótki dystans do poprzedzającego ich na drodze pojazdu i wymuszaniu zmiany pasa. Teraz minimalny odstęp między jadącymi w tym samym kierunku, na tym samym pasie jezdni pojazdami na autostradzie i ekspresówce, ma wynosić co najmniej połowę liczby odpowiadającej prędkości jazdy pojazdu jadącego z tyłu, wyrażanej w metrach. Jeśli więc zbliżamy się do jadącego przed nami pojazdu z prędkością 100 km/godz., to musimy zachować odstęp co najmniej 50 metrów. Wyjątkiem jest sytuacja wyprzedzania jadącego prawym pasem innego samochodu, przy czym i wówczas trzeba zachować ostrożność i nie zbliżać się nadmiernie do wyprzedzanego samochodu.