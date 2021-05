Nowe rekordy ruchu rowerowego w Poznaniu na Wartostradzie. W niedzielę przejechało ponad 4 tys. rowerzystów

Najchętniej rowerzyści wybierają na cel podróży rozbudowaną Wartostradą, na co wskazuje nowy rekord. Licznik na Wartostradzie Zachód odnotował 4457 przejazdów, a na Wartostradzie Wschód – 4114. To około 1000 więcej przejechanych rowerzystów w stosunku do poprzedniego rekordu majowego z zeszłego roku. Trzecim najpopularniejszym miejsce przejazdów jest odcinek obejmujący ulicę 27 Grudnia, obok Placu Wolności dziennie od początku tego roku przejeżdża 538 rowerzystów, aż 1520 rowerzystów przejechało tą drogą 10 maja. Sprzyjająca ciepła pogoda spowodowała, że wiele osób planuje wycieczki rowerowe w kierunku jeziora Malty i Rusałki. Wraz z rozwojem pandemii wzrosła całkowita liczba cyklistów, zarówno tych korzystających z własnych rowerów, jak i sieci Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Wśród nowych dróg rowerowych zaplanowanych do realizacji na ten rok można wymienić jeszcze: kontynuacje prac wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, powstanie chodnik i droga rowerowa po południowo-wschodniej stronie ul. Złotowskiej; na odcinku od ul. Rezedowej do ul. Perzyckiej chodnik i droga rowerowa będą rozdzielone, a na odcinku od ul. Perzyckiej do ul. Miastkowskiej powstanie ciąg pieszo-rowerowy. Łącznie będzie to około 1,7 km infrastruktury. Powstanie dwukierunkowa droga rowerowa od ronda Kaponiera do ul. Zeylanda, łącząca Jeżyce ze Starym Miastem, a w obrębie Dolnej Wildy, planowane są uzupełnienia brakującego odcinka infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Dolna Wilda, na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechosłowackiej, co umożliwi stworzenie ponad pięciokilometrowej trasy z południowej części miasta do centrum.