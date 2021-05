Nowe specjalności na studiach magisterskich w AWF Poznań. Nowości związane z tańcem oraz turystyką i rekreacją. Rekrutacja trwa do 28 lipca

Na UAM będzie można studiować groznawstwo. Nowy kierunek studiów to ukłon w stronę fanów gier cyfrowych

UAM otwiera nowy kierunek studiów, groznastwo. Skierowany jest on do osób pasjonujących się grami wideo i rozszerzoną rzeczywistością. W tegorocznej rekrutacji kandydaci na studia będą mieć poszerzoną ofertę wyboru kierunków, to jedna z nowych propozycji.