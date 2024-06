Nowe twarze na treningu Lecha Poznań! Trzech zawodników trenuje wciąż indywidualnie, jeden w ogóle

Nowe twarze na treningu Lecha Poznań

Do składu po wypożyczeniach powrócili Filip Wilak, Antoni Kozubal, Filip Borowski, Maksymilian Pingot oraz Jakub Antczak. Każdy z nich otrzyma szanse podczas zgrupowania we Wronkach i dopiero po nim zapadnie decyzja w sprawie ich przyszłości. Jak udało nam się ustalić, jedynie Kozubal i Pingot mogą być pewni awansu do pierwszego zespołu.