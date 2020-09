Nowe wytyczne dla przedszkoli: Nie będzie limitu 25 dzieci w grupie, ale wyznaczono minimalną przestrzeń, w jakiej mogą przebywać maluchy

Zobacz galerię (13 zdjęć) Przedszkola i szkoły muszą stosować się do wytycznych sanitarnych, które mają minimalizować zagrożenie rozpowszechniania się koronawirusa. Dotyczą m.in. higieny, dezynfekcji pomieszczeń, czy dystansu społecznego. Sprawdź kilka podstawowych zasad, które powinny obowiązywać w każdym przedszkolu.Czytaj dalej ---> Anna Kaczmarz Zobacz galerię (13 zdjęć)

Przedszkola mogą funkcjonować stacjonarnie już od maja. Działają one jednak zgodnie z wytycznymi sanitarnymi określonymi przez GIS. 25 sierpnia lista zasad dla przedszkoli została zaktualizowana. W najnowszych wytycznych GIS dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 usunięto zapis, że w grupie powinno przebywać maksymalnie 25 dzieci. Zalecono natomiast m.in., aby w sali przeznaczonej na zbiorowy pobyt dzieci powierzchnia przypadająca na jedno dziecko była nie mniejsza niż 1,5 metra kwadratowego. Przejdź do galerii i sprawdź, do jakich jeszcze wytycznych muszą stosować się przedszkola.