Noworoczne spotkanie rodziny koszykarskiej w restauracji Trojka. Były nocne Polaków rozmowy i... karnawałowe tańce

– Sympatyczne spotkania na początku roku to już stały punkt w kalendarzu koszykarskiej rodziny. Cieszę się, że możemy je kontynuować i jeszcze bardziej integrować środowisko, zwłaszcza byłych koszykarek i koszykarzy. W takich sytuacjach trzeba uczestnikom spotkania życzyć przede wszystkim zdrowia i satysfakcji z życia – przyznał Łukasz Zarzycki, prezes WZKosz. Włoskie przeboje Al Bano i Rominy Power oraz długie Polaków nocne rozmowy nie przeszkodziły w dyskusjach o bieżących sprawach wielkopolskiej koszykówki, która w ostatnim czasie ma dużo powodów do zadowolenia.

Zgodnie z tradycją rozmowy i dyskusje toczyły się w karnawałowej atmosferze. Nie zabrakło dawnych gwiazd wielkopolskiej koszykówki na czele z Ireną Linką, Iloną Mądrą, Eugeniuszem Kijewskim czy Wojciechem Krajewskim. Do pierwszego tańca na parkiet wyszła jednak nestorka koszykarskiej rodziny, czyli niestrudzona w inicjatywach i pomysłach 83-letnia Halina Polakowska-Rosadi, była koszykarki Olimpii Poznań i wielokrotna reprezentantka.

Z Iloną Mądrą, byłą mistrzynią Europy z 1999 r. i była zawodniczką Olimpii Poznań, rozmawialiśmy o świetnej dyspozycji koszykarek Enei AZS Poznań, które m.in. dwa razy w tym sezonie pokonały wicemistrzynie kraju z Lublina.

– Trafienie z zagranicznymi transferami to jedno, a wkomponowanie młodych zawodniczek przez trenera Wojciecha Szawarskiego to drugie. Aleksandra Żukowska i Weronika Piechowiak z każdym meczem w coraz większym stopniu decydują o obliczu drużyny. Sprowadzenie w trakcie sezonu takiej zawodniczki jak Estonka Mailis Pokk to też wielka sprawa, bo ta dziewczyna jest bardzo wszechstronna, w dodatku szybko się zaaklimatyzowała – zauważyła wiceprezes WZKosz.