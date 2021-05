Nowy mural powstanie w tunelu na Golęcinie w Poznaniu. Projekt zrobili studenci, a pomalują przygotowany wcześniej szkic poznaniacy

Nowy mural - projektu studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - powstanie w tunelu pod ulicą Niestachowską na poznańskim Golęcinie. Przez weekend Łukasz Gierlak, specjalista od murali, naniesie szkic na ściany, a we wtorek i w środę - 1 i 2 czerwca - w godzinach od 10 do 20 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji zapraszają poznaniaków do wspólnego malowania. Gierlak będzie też czuwał, aby „kolorowanie” muralu przebiegało zgodnie z projektem.