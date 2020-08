Nowy rozkład jazdy PKP od 30 sierpnia 2020. Sprawdź, jak będą kursować pociągi Intercity, PKP Przewozy Regionalne, TLK - oto lista zmian

Zmiana rozkładu jazdy PKP wejdzie w życie 30 sierpnia 2020 roku. W przypadku Wielkopolski pasażerowie nie muszą się obawiać, że nowy rozkład jazdy przyniesie drastyczne zmiany. Pozytywną informacją jest powrót niektórych pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych. Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do 7 listopada 2020 roku.

Ponownie kursować zaczną dodatkowe pociągi na trasach z Poznania do Gniezna, Krotoszyna, Rogoźna, Zbąszynka, Konina, Grodziska Wielkopolskiego, Wągrowca, Zielonej Góry, Nowej Soli, Kościana, Rawicza, Starego Bojanowa, Szczecinka i Krzyżu. Oprócz tego powrócą pociągi z połączeń: Kalisz - Wrocław, Ostrów Wielkopolski - Wrocław, Ostrów Wielkopolski - Kluczbork, Jarocin - Kluczbork, Piła - Krzyż, Leszno - Głogów.

Do siatki połączeń powrócą lub zostaną wydłużone pociągi, których trasy wcześniej uległy czasowemu zawieszeniu lub skróceniu. Wracają wszystkie pociągi na linii Leszno-Głogów, pociągi międzywojewódzkie oraz pociągi regionalne dowożące i odwożące do pracy lub szkoły w godzinach szczytu komunikacyjnego

– Podróżni między Krzyżem a Szczecinem skorzystają z sześciu nowych, dostępniejszych peronów. We wrześniu zostaną udostępnione perony w Choszcznie, Starym Klukomiu, Morzycy i Kolinie, a w październiku na przystanku Szczecin Zdunowo i stacji Reptowo – zapowiada Mirosław Siemieniec.

Oprócz tego poprawi się komfort podróży na remontowanej trasie z Poznania do Szczecina.

Podróżni w pełni zyskają zmodernizowane przejścia podziemne. Dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się ułatwią windy

Powrót wszystkich pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych zaplanowany jest w listopadzie, kiedy to nastąpi kolejna korekta rozkładu jazdy.

- Tym samym na całym odcinku Lublin - Pilawa ruch będzie się odbywać po obu nowych torach. Dzięki temu pasażerowie skorzystają już ze wszystkich przebudowanych na trasie stacji i przystanków. Dzięki inwestycji czas podróży z Lublina do Dęblina skróci się o ok. 7 minut, a z Lublina do Warszawy o średnio 20 minut. Także 30 sierpnia powrócą pociągi na odcinek Otwock - Pilawa. Podróżni zyskają nowe perony na trzech stacjach i sześciu przystankach - mówi Mirosław Siemieniec.