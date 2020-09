Nowy rozkład jazdy PKP od 30 sierpnia 2020. Sprawdź, jak kursują pociągi Intercity, PKP Przewozy Regionalne, TLK - oto lista zmian

Zmiana rozkładu jazdy PKP weszła w życie 30 sierpnia 2020 roku. W przypadku Wielkopolski pozytywną informacją jest powrót niektórych pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych. Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do 7 listopada 2020 roku.

Do siatki połączeń powrócą lub zostaną wydłużone pociągi, których trasy wcześniej uległy czasowemu zawieszeniu lub skróceniu. Wracają wszystkie pociągi na linii Leszno-Głogów, pociągi międzywojewódzkie oraz pociągi regionalne dowożące i odwożące do pracy lub szkoły w godzinach szczytu komunikacyjnego

Ponownie kursować zaczną dodatkowe pociągi na trasach z Poznania do Gniezna, Krotoszyna, Rogoźna, Zbąszynka, Konina, Grodziska Wielkopolskiego, Wągrowca, Zielonej Góry, Nowej Soli, Kościana, Rawicza, Starego Bojanowa, Szczecinka i Krzyżu. Oprócz tego powrócą pociągi z połączeń: Kalisz - Wrocław, Ostrów Wielkopolski - Wrocław, Ostrów Wielkopolski - Kluczbork, Jarocin - Kluczbork, Piła - Krzyż, Leszno - Głogów.

Powrót wszystkich pociągów Kolei Wielkopolskich oraz Przewozów Regionalnych zaplanowany jest w listopadzie, kiedy to nastąpi kolejna korekta rozkładu jazdy.

Wraz z wejściem w życie najbliższego rozkładu jazdy, pasażerowie odczują także pozytywne zmiany w Koninie i Kole.

Podróżni w pełni zyskają zmodernizowane przejścia podziemne. Dostęp do kolei osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się ułatwią windy

- mówi Mirosław Siemieniec.

Oprócz tego poprawi się komfort podróży na remontowanej trasie z Poznania do Szczecina.

– Podróżni między Krzyżem a Szczecinem skorzystają z sześciu nowych, dostępniejszych peronów. We wrześniu zostaną udostępnione perony w Choszcznie, Starym Klukomiu, Morzycy i Kolinie, a w październiku na przystanku Szczecin Zdunowo i stacji Reptowo – zapowiada Mirosław Siemieniec.

Nowy rozkład jazdy PKP: Są nowe tory i perony

Zmiany będą miały miejsce także na trasie między Lublinem a Dęblinem, gdzie pociągi pojadą po drugim zmodernizowanym torze.

- Tym samym na całym odcinku Lublin - Pilawa ruch będzie się odbywać po obu nowych torach. Dzięki temu pasażerowie skorzystają już ze wszystkich przebudowanych na trasie stacji i przystanków. Dzięki inwestycji czas podróży z Lublina do Dęblina skróci się o ok. 7 minut, a z Lublina do Warszawy o średnio 20 minut. Także 30 sierpnia powrócą pociągi na odcinek Otwock - Pilawa. Podróżni zyskają nowe perony na trzech stacjach i sześciu przystankach - mówi Mirosław Siemieniec.