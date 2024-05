Nowy trener Lecha Poznań pojawi się w Poznaniu. Ma podpisać kontrakt z Kolejorzem

Nowy trener przyleci do Poznania. Podpisze kontrakt z Lechem

O tym, że trener Niels Frederiksen obejmie stery Kolejorza i to, że we wtorek podpisze kontrakt Lechem Poznań, poinformował portal Meczyki.pl. Duńczyk powinien zameldować się w stolicy Wielkopolski ok. godziny 12:20 na poznańskim lotnisku Ławica . Wówczas planowane jest lądowanie samolotu, który o 11:15 wyruszy z Kopenhagi.

Zastąpi on tymczasowego trenera - Mariusza Rumaka - który prowadzi zespół Lecha Poznań od grudnia. Dla aktualnego szkoleniowca Kolejorza to druga przygoda w pierwszej drużynie Niebiesko-Białych. Tej kadencji nie może zaliczyć do udanych. Poznaniacy w piłkę grają fatalnie, a ostatnia porażka z Legią Warszawa po dwóch samobójczych trafieniach (Blazicia i Salamona) była tego najlepszym dowodem i doskonałym podsumowaniem sezonu w wykonaniu Kolejorza. Na 39 punktów do zgarnięcia wiosną, Lechowi udało się zdobyć zaledwie 19 (śr. 1,46 punktu na mecz).