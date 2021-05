Obowiązkowe szczepienia w Polsce. Czy taki scenariusz jest możliwy? Prawnik i epidemiolog tłumaczą

Jestem zwolennikiem nieprzymuszania osób do szczepień, tylko dawania zdecydowanych, wyraźnych profitów osobom zaszczepionym, bo myślę, że to będzie bardziej skuteczne, choć może antagonizować społeczeństwo. Mimo to wierzę w system profitów, ale musimy zwrócić uwagę na to, że powinny mieć one konkretną przyczynę i skutek. Teraz ograniczamy przede wszystkim udział w tej części życia społecznego, który w dużej mierze odpowiada za transmisję wirusa. Zaszczepione osoby powinny mieć więc dostęp do wakacji, możliwości ściągania masek w kinie, czy pracy