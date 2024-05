Obrońca Lecha Poznań będzie miał bardzo krótki urlop? Jest bliski wyjazdu na mistrzostwa Europy 2024, które rozpoczynają się 14 czerwca

Miha Blazić powołany do reprezentacji Słowenii

We wtorek po południu selekcjoner reprezentacji Słowenii Matjaz Kek ogłosił szeroką listę 30 nazwisk, które mają szanse pojechać na tegoroczne mistrzostwa Europy, które 14 czerwca rozpoczną się w Niemczech. Na niej znalazł się środkowy obrońca Lecha Poznań - Miha Blazić . Defensor Kolejorza jest niemalże pewniakiem jeśli chodzi o znalezienie się w 26-osobowej kadrze na zbliżający się turniej.

Blazić, w porównaniu do swoich kolegów, nie będzie miał długiego odpoczynku. 25 maja rozegra ostatnie ligowe spotkanie przeciwko Koronie Kielce, natomiast 4 dni później (29 maja) rozpocznie przygotowania z kadrą do mistrzostw Europy. Ekipa trenera Keka zbierze się w Brdo pri Kranju. Przed wylotem do naszych zachodnich sąsiadów zagrają jeszcze dwa mecze towarzyskie - 4 czerwca z Armenią oraz 8 czerwca z Bułgarią.