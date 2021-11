Obywatel Niderlandów i 10 innych osób stanęło przed sądem w Poznaniu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

W poniedziałek na ławie oskarżonych zasiadło 11 osób. Wszyscy odpowiadają za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Najwięcej, bo aż 6 zarzutów usłyszał obywatel Niderlandów, który razem ze swoją partnerką Magdaleną B. (już skazaną) kierował grupą.

Mężczyzna został oskarżony m.in. o nabycie znacznej ilości środków psychotropowych w postaci 5 tys. sztuk tabletek MDMA, dostarczanie środków niezbędnych do produkcji narkotyków, posiadanie substancji psychotropowych, nabycie na terenie Holandii 3 litrów płynnej amfetaminy, przewiezienie jej do Polski i wprowadzenie do obrotu.