Ochotnicze Straże Pożarne nie mogą zostać zlikwidowane - wybrzmiało na konferencji PO z udziałem Grupińskiego, Nowaka i Janysek w Poznaniu

Poseł Nowak wspomniał także o projekcie obywatelskim i o projekcie senackim.

- Projekcie, który jest w tej chwili w lasce marszałkowskiej w senacie. Jest to kwota około 500 zł dodatku do emerytur w skali roku, które to dadzą strażakom godniejszą emeryturę za to, że pracowali społecznie