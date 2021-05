Od 15 maja ponowne otwarcie ogródków gastronomicznych w Poznaniu. Restauratorzy i klienci nie mogą się doczekać weekendu Maciej Szymkowiak Sylwia Rycharska

Od 15 maja 2021 roku rząd łagodzi obostrzenia. Restauracje w Wielkopolsce ponownie będą gościć klientów na świeżym powietrzu. W ogródkach gastronomicznych nadal będą pewne ograniczenia: co drugi stolik musi być wolny, a odległość między nimi to minimum 1,5 m, chyba że między stolikami nie zostanie postawiona odpowiednia przegroda o wysokości co najmniej 1 metra. Otwarcia ogródków gastronomicznych nie mogą się doczekać nie tylko restauratorzy, ale też klienci.