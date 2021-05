Od 8 maja hotele będą znowu otwarte. Hotelarze w Poznaniu przygotowują się na długo wyczekiwane otwarcie

Na drzwiach wejściowych do Hotelu Gromada w Poznaniu wisi jeszcze kartka z informacją o zamknięciu obiektu. Jednak przygotowania do ponownego otwarcia rozpoczęły się jeszcze w poniedziałek. Każdy pokój był odświeżany, łóżka równo ścielone. Odkamieniane były czajniki i czyszczone lodówki pokojowe. W sobotę do hotelu wrócą pierwsi goście. Przywitają ich pracownicy recepcji, babeczki jabłkowe zapakowane w folię z kokardką oraz niezbędne środki bezpieczeństwa: maseczki i dozowniki z płynem do dezynfekcji.

50 proc. odporności na COVID-19 coraz bliżej