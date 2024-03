Płatny wstęp do ogrodu i parku w Rogalinie

Od 1 marca wstęp na teren kompleksu w Rogalinie jest płatny.

- Park i ogród otaczający rezydencję rogalińską jest Pomnikiem Historii, który podlega stałej opiece konserwatorskiej jako cenny zabytek architektury i sztuki ogrodowej oraz unikalny obszar przyrodniczo-krajobrazowy - piszą przedstawiciele Muzeum Pałacu w Rogalinie - W związku z koniecznością zwiększenia ochrony rogalińskiego ogrodu i parku, jak i pozyskiwania środków na ich rewitalizację od 1 marca 2024 roku dostęp do nich jest możliwy tylko przez wejścia z dziedzińca pałacowego z ważnym biletem wstępu.

Zakup biletu na jakąkolwiek ekspozycję w Muzeum Pałacu w Rogalinie będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia do ogrodu i parku. Bezpłatne wejście do ogrodu i parku będzie również przysługiwało mieszkańcom gminy Mosina, posiadającym Mosińską Kartę Mieszkańca.