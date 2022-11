Od półtora miesiąca nie mają gazu. Naprawa rozpocznie się jednak dopiero... w nowym roku

Brak gazu w kamienicy w Poznaniu

W kamienicy przy ul. Koziej 24/25 w Poznaniu doszło do awarii instalacji gazowej w jednym z mieszkań. W wyniku tego zdarzenia 26 września tego roku cały budynek został odcięty od dopływu gazu. Od tego czasu mieszkańcy nie mają dostępu do ciepłej wody, niektórzy, ze względu na typ kuchenki, także do gotowania. Ponadto, jedna z lokatorek zrezygnowała z ogrzewania z cieplika miejskiego na rzecz tego na gaz.

