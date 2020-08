Od soboty kolejne zmiany w ruchu na rondzie Rataje - sprawdź jak pojedziesz przez ul. Jana Pawła II

Przebudowywane rondo wciąż zachowuje swoją funkcję – jest przejezdne w każdym kierunku. Zmieniają się tylko wyłączane z ruchu poszczególne pasy.

- Kierowcy jadący ulicą Jana Pawła II od ronda Śródka będą mogli skorzystać z trzech pasów służących do skrętu w lewo, w ul. Baraniaka i jednego – zewnętrznego – przeznaczonego wyłącznie do jazdy prosto, w kierunku ronda Rataje – informuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Trzy pasy do skrętu w lewo mają nie tylko ułatwić wjazd w ul. Baraniaka, ale też zachęcić wszystkich zmierzających w kierunku obwodnicy autostradowej, Kórnika czy Franowa, do omijania przebudowywanego ronda i korzystania z dróg alternatywnych.