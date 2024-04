Oddajemy głos poznaniakom! Jaśkowiak zwycięzcą: Czego oczekują od niego mieszkańcy? Sonda na ulicach Poznania

Jaśkowiak zwycięzcą: Czego oczekują od niego mieszkańcy?

Ulice Poznania, rozmawiają o tym, co wydarzyło się z samego rana. Jacek Jaśkowiak z dużą przewagą pokonał w bitwie pomiędzy chłopakami z Dębca swojego kontrkandydata Zbigniewa Czerwińskiego. Prezydenta Poznania czeka trzecia kadencja z rzędu. Czego od Jaśkowiaka oczekują mieszkańcy stolicy wielkopolski?

- Oczekuję większego wsłuchiwania się w głos mieszkańców. Życzę, żeby ten okres kolejnej kadencji był bardziej służącym przeciętnemu obywatelowi nie tylko wpływowym grupom

– opowiada Barbara.

Poznaniacy chcą, by ich głos był wysłuchany pomimo tego, że frekwencja wyborcza nie dopisała. Do urn udało się wyłącznie 41,38 proc. uprawnionych do głosowania poznaniaków.