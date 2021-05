Odliczamy do startu Nowej Naramowickiej. Budowa tramwaju na Naramowice wchodzi w nowy etap wraz z przebudową Łużyckiej

Już w nocy z 14 na 15 maja rozpocznie się kolejny ważny etap budowy trasy tramwajowej na Naramowice, a jednocześnie ruch będzie puszczony pierwszym odcinkiem budowanej ulicy Nowej Naramowickiej.

Etap ten związany jest z przebudową ulicy Łużyckiej, przez którą poprowadzona będzie linia tramwajowa. Potrwa to do 2022 roku. By zmniejszyć uciążliwości związane z tymi pracami, Poznańskie Inwestycje Miejskie poprowadzą ruch Nową Naramowicką. Na tej ulicy pojadą także autobusy – buspasem – stanie przystanek, a także sygnalizator kierujący ruchem wahadłowym w rejonie skrzyżowania Łużyckiej i Nowej Naramowickiej. W nocy z piątku na sobotę, z 14 na 15 maja, samochody pojadą wzdłuż torów tramwajowych od ul. Łużyckiej do miejsca zbiegu starego i nowego odcinka Naramowickiej. Ale tylko samochody, bo chodniki i droga rowerowa na tej części Nowej Naramowickiej jeszcze nie są zbudowane. - Teraz trwają ostatnie przygotowania nowego odcinka tzw. ul. Nowej Naramowickiej do udostępnienia jej pojazdom oraz do zmiany organizacji ruchu - mówi Maja Chłopocka-Nowak z Poznańskich Inwestycji Miejskich. - Przeprowadzono próbne przejazdy autobusów, wprowadzone zostanie także odpowiednie oznakowanie.

Jak pojedziemy objazdami? Od najbliższego weekendu trzeba więc spodziewać się zmian w organizacji ruchu i objazdów: inwestor wskazuje, że podczas przebudowy ul. Łużyckiej samochody kierujące się Lechicką w stronę Piątkowa pojadą przez ul. Dworską, Karpią, Sarmacką i dalej nowym układem do ul. Łużyckiej, a od strony ul. Rubież pojadą ul. Naramowicką, Sarmacką i Nową Naramowicką do ul. Łużyckiej. Ruch w stronę centrum poprowadzony będzie ul. Naramowicką i Sarmacką do Nowej Naramowickiej.

- Ul. Łużycka na odcinku między tzw. nową a starą ul. Naramowicką pozostanie jednokierunkowa, dzięki czemu dojazd do Naramowic od strony zachodniej nie zmieni się – informują Poznańskie Inwestycje Miejskie. - Ruch na skrzyżowaniu ul. Nowej Naramowickiej i Sarmackiej będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, a na skrzyżowaniu ulic Naramowicka / Sarmacka / Karpia zmieni się także pierwszeństwo przejazdu.

Naramowicka zamknięta Ważną zmianą jest też zamknięcie od 14 maja Naramowickiej od ul. Dworskiej do ul. Karpia / Sarmackiej, także północnej strony chodnika na ul. Łużyckiej od przystanku autobusowego os. Łokietka I w kierunku ul. Naramowickiej i przebudowa wjazdu od ul. Łużyckiej do bloków na os. Łokietka nr 8 i 10. Kierowcy dojadą wówczas do bloków główną drogą osiedlową i pieszojezdnią między budynkami.