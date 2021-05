Odwołane terminy szczepień na Stadionie Miejskim. Ponad tysiąc osób Modernę przyjmie później

I dodaje: - Przesunięcie na dzień dzisiejszy zaplanowane jest na 31 maja. Wierzę, że jest to pewne. Ale te szczepionki, które miały być wykorzystane na dziś i jutro, tak samo były zarezerwowane w systemie z potwierdzeniem. A jednak one nie dotarły. Dlatego trudno na ten moment cokolwiek potwierdzić.

- Planujemy dostawę, a ona do nas nie dociera. To są kwestie nieprzewidywalne. Później to my ponosimy tego konsekwencje, a ostatecznie także mieszkańcy, którzy zarezerwowali sobie wcześniej czas na to, żeby przyjechać na szczepienie - tłumaczy Pietrusik-Adamska.

Na szczęście wszystkie osoby, które we wtorek i w środę miały z ostać szczepione, miały otrzymać pierwszą dawkę. Jak twierdzą przedstawiciele punktu szczepień, szanse na to, że tym pacjentom zostaną zaproponowane szczepionki innych firm są jednak niewielkie.