Odzyskał milion złotych za obligacje GetBack. Umowa sprzedaży obligacji GetBacku jest nieważna - tak zdecydował poznański sąd

Afera GetBack - umowa nieważna

Pechowy Klient dowodził przed sądem, że został wprowadzony przez pracowników Idea Banku w błąd co do charakteru obligacji i ryzyka związanego z inwestycją, a także, co okazało się w tym przypadku rozstrzygające, że sama umowa została zawarta z pominięciem szeregu wymaganych prawem formalności.

Sąd uznał, że w związku z tym, że do zawarcia umowy doszło z naruszeniem prawa jest ona nieważna, a klient ma prawo odzyskać zainwestowane pieniądze wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

- To bardzo dobra wiadomość - mówi Beata Strzyżowska, poznańska radczyni prawna, reprezentująca przed sądem klienta Idea Banku. - Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności mój klient ma już pieniądze na koncie. Trzeba jednak podkreślić, że zdecydował się ponieść niemałe koszty zabezpieczenia swoich roszczeń - dodaje Beata Strzyżowska.