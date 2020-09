Ogródek czy wybieg dla żółwia? To mieszkanie w Poznaniu zna już cała Polska. Zobacz zdjęcia

Tarasik z płytek i wąski pas trawy - tak wygląda przynależność do 31-metrowej kawalerki na osiedlu Park Podolany u zbiegu ulic Druskiennickiej i Jasielskiej. Miejsce za ogrodzeniem ma powierzchnię 10 mkw.

Park Podolany - najmniejszy ogródek

I choć nazwanie tej przestrzeni ogródkiem jest może pewną przesadą, to gdy mowa o tarasie na poziomie gruntu, wielkości 1/3 mieszkania sprawa nabiera innego wymiaru. - To prawda, że to najmniejszy z ogródków, które oferujemy wraz z mieszkaniami, ale kupujący nie miał zastrzeżeń - mówi Aleksandra Lipska z PWD Developer.