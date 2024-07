Technologia na służbie historii

Na poznańskim Wzgórzu Świętego Wojciecha, gdzie niegdyś mieszkańcy miasta korzystali z uroków lodowiska Bogdanka, teraz rozbrzmiewa dźwięk maszyn. To tu, w sercu miasta, powstaje Muzeum Powstania Wielkopolskiego - projekt, który ma na celu uczczenie jednego z najważniejszych momentów w historii regionu. Kluczowym etapem prac jest stabilizacja gruntu za pomocą specjalnych pali, co zapobiegnie osiadaniu budynku i zabezpieczy go przed wodami gruntowymi.