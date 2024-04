Ogromne zmiany na poznańskiej Ławicy. “Pierwsze takie lotnisko w Polsce”. Pierwsza farma fotowoltaiczna powstała na lotnisku Chrystian Ufa

Na poznańskim lotnisku Ławica pojawiły się panele fotowoltaiczne. Dzięki nim lotnisko będzie w stanie zaoszczędzić aż do 40 proc. kosztów energii elektrycznej. - To, co jest najważniejsze, to jest pierwsza tego typu inwestycja w Polsce - powiedział Grzegorz Bykowski, wiceprezes Portu Lotniczego Ławica. To dopiero pierwszy etap unowocześnienia portu.