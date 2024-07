Ogromny hotel nad Maltą w Poznaniu będzie wyższy niż powinien. "Niewiele już można z tym zrobić" Paweł Antuchowski

Na wizualizacji widać wyraźnie, że to co oficjalnie jest "akcentem architektonicznym" w rzeczywistości jest kolejnym piętrem. To dość spora nadinterpretacja planu zagospodarowania przestrzennego przez inwestora. Facebook/Tomasz Dworek Zobacz galerię (5 zdjęć)

Budowa hotelu w sąsiedztwie stoku Malta Ski i Kopca Wolności nad Jeziorem Maltańskim wywołała protest wśród mieszkańców i polityków. Miasto próbowało zablokować inwestycję, ale zrobiło to błędnie, odwołując się od decyzji, którą samo wydało. To otworzyło drogę do wbicia pierwszej łopaty. Tymczasem pozwolenie na budowę umożliwiło budowę obiektu wyższego, niż pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystko dzięki nadinterpretacji przepisów przez inwestora, na którą miasto wyraziło zgodę wydając pozwolenie na budowę.