Ogromny zastrzyk gotówki dla osiedla w Poznaniu. Pół miliona złotych darowizny. To dwukrotność rocznego budżetu rady osiedla

- Jeśli nie przyjęlibyśmy tych środków jako rada albo nie podalibyśmy dobrych pomysłów, to urząd miasta zrealizuje te dwa pomysły, które wskazał w piśmie. Moim zdaniem, nie są to zadania niezbędne w tej chwili dla osiedla - mówi Rybicki.

- My, jako rada osiedla, wiemy, że przedszkole miejskie potrzebuje wsparcia na remont toalet dziecięcych, szkoła muzyczna ma do wyremontowania pomieszczenia w przyziemiu. Mieszkańcy chcą, aby wokół pętli tramwajowej uporządkować teren, ponieważ jest zaniedbany i utrudnia ludziom sprawne dojście np. do sklepu czy na przystanek. Również są do zagospodarowania fragmenty chodników. Przy ulicy Zawady są tereny zielone, które można przeznaczyć na park kieszonkowy. Takich sygnałów, co można by zrobić, jest więcej, ale moim zdaniem one nie są takie wyraźne. Mieszkańcy mówią jedynie pojedynczym radnym, a pełne wnioski rzadko wpływają do rady. Powinno się to zmienić teraz szczególnie, aby rada mogła sensownie rozważyć wszystkie potrzeby mieszkańców