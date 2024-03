Opuszczajcie deski i kupujcie tulipany! Nadchodzi wielkie święto. Zobacz najlepsze memy o dniu kobiet, demotywatory i zabawne obrazki!

Dzień kobiet to jedno z najpopularniejszych świąt w Polsce. Przypada 8 marca, a jego początki wiążą się z ruchami robotniczymi w Ameryce Północnej i Europie na przełomie XIX i XX wieku. W Polsce szczególną uwagę do tego święta przywiązano po II wojnie światowej. W okresie PRL-u obchody Dnia Kobiet były promowane przez władze, stały się okazją do manifestacji walki o równouprawnienie kobiet i podkreślenia roli kobiet w budowaniu socjalistycznej rodziny.

Memy na dzień kobiet

Jedni panowie szanują wieloletnią tradycję i obdarowują znane im kobiety kwiatami, prezentami i miłymi słowami, inni albo zapominają albo świadomie nie chcą świętować, co nie umyka uwadze pań. Różnice w podejściu do tego dnia można zauważyć w memach i demotywatorach przygotowywanych przez internautów. My z okazji nadchodzącego święta postanowiliśmy zebrać dla Was te najzabawniejsze. Uwaga: zalecamy, by na naszą galerię spojrzeć z przymrużeniem oka.