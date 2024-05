Opuszczony dwór Ferdynanda Kalksteina w Stawianach koło Wągrowca. Klimatyczny budynek z XIX wieku od lat niszczeje. Zobacz, jak wygląda!

Stawiany to wieś położona w powiecie wągrowieckim około 10 kilometrów na południowy wschód od Skoków. W XIII były własnością klarysek gnieźnieńskich. W XVII w. należały do Latalskich, a w XVIII w. do Swinarskich. Następnie przeszły w ręce Ferdynanda Kalksteina, dla którego został wzniesiony dwór w latach 1853-1854.