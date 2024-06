"Orientację seksualną da się zmienić". Oburzeni studenci żądali odwołania wykładu na UAM w Poznaniu. Dziekan podjął decyzję

Psycholożka z Poznania promuje terapię konwersyjną

Dr Jolanta Próchniewicz ma niedługo wygłosić wykład na Wydziale Fizyki. Odbywa się on w ramach Konwersatorium "Wiara i rozum", a jego tytuł to "Płeć, płciowość i seksualność. Jak je rozumieć i jak przeżywać?".

O dr Jolancie Próchniewicz zrobiło się głośno w mediach, kiedy to w 2020 roku pojawiła się we Wrocławiu z wykładem pod tytułem "Zamęt wokół płci. Homoseksualizm - wyrok czy wybór?", który relacjonował "Gość Niedzielny". 2 marca 2020 roku sprawę opisywał Onet. Kobieta przekonywała między, że: "homoseksualizm to pociąg do osób tej samej płci, a gejostwo jest zaakceptowaniem i realizacją tego pociągu".